Λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων στο Τόκιο και εν μέσω ανησυχίας για τα κρούσματα κορωνοϊού, έχει «φουντώσει» μια άλλη συζήτηση για τη διοργάνωση: «αντέχουν» το σεξ τα κρεβάτια στο Χωριό των αθλητών;

Οι διοργανωτές είχαν ήδη ανακοινώσει ότι οι αθλητές θα κοιμούνται σε κρεβάτια από ανακυκλωμένο χαρτόνι, πάνω σε στρώματα από πολυαιθυλένιο, υλικά που θα επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή άλλων προϊόντων, όταν πέσει η «αυλαία» στο Τόκιο.

Η Airweave, που έχει κατασκευάσει τα κρεβάτια ανακοίνωσε ότι μπορούν να αντέξουν περίπου 200 κιλά. Όμως, υπήρξαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα κρεβάτια κατασκευάστηκαν από χαρτόνι προκειμένου να καταρρέουν υπό το βάρος δύο ατόμων, με στόχο να τηρούνται οι κοινωνικές αποστάσεις εν μέσω πανδημίας.

Ανάλογη ανάρτηση έκανε και ο Πολ Τσελίμο, Αμερικανός Ολυμπιονίκης στις μεγάλες αποστάσεις, στην οποία ανέφερε ότι τα κρεβάτια είναι από χαρτόνι προκειμένου να αποφευχθούν οι «στενές επαφές» των αθλητών.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo