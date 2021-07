Η ολυμπιακή ομάδα της Γερμανίας αποχώρησε από το γήπεδο κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα με την Ονδούρα, μετά από ρατσιστική επίθεση στον Τζόρνταν Τορουναρίγκα.

Ο αγώνας που παιζόταν κεκλεισμένων των θυρών σε τρεις περιόδους τριάντα λεπτών, δεν τελείωσε και έληξε 1-1.



Ο 23χρονος αμυντικός της Χέρτα Βερολίνου ο οποίος είχε δεχτεί ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της Σάλκε που φώναζαν ήχους πιθήκων πέρυσι τον Φεβρουάριο, φέρεται να έγινε εκ νέου θύμα λεκτικής επίθεσης από παίκτη της αντίπαλης ομάδας στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης.



«Το παιχνίδι έληξε πέντε λεπτά νωρίτερα, με το σκορ στο 1-1. Οι παίκτες της Γερμανίας εγκατέλειψαν το γήπεδο όταν ο Τζόρνταν Τορουναρίγκα δέχτηκε ρατσιστική επίθεση» αναφέρεται στο tweet της Εθνικής Γερμανίας στον επίσημο λογαριασμό της, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Στέφαν Κουντς (ο οποίος έπαιξε για την «Νατιονάλμανσαφτ» 25 φορές από το 1993 έως το 1997) «όταν ένας από τους παίκτες γίνονται θύματα ρατσισμού, το να συνεχίσουμε το παιχνίδι δεν είναι επιλογή».

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9