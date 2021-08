Η Ινδή σκοπεύτρια Αβάνι Λεχάρα έγινε η πρώτη γυναίκα στην Ινδία που κέρδισε χρυσό μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, γράφοντας ιστορία στη χώρα της.



Η 19χρονη κέρδισε με την εντυπωσιακή βαθμολογία των 149.6 στα 10 μέτρα αεροβόλου πιστολιού, σήμερα στο Τόκιο.



Με το ιστορικό επίτευγμά της η νεαρή αθλήτρια πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, προκαλώντας ομοβροντία διθυράμβων στα social media.

Μεταξύ όσων τη συνεχάρησαν ήταν και ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι που χαρακτήρισε τη νίκη της «μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για τον ινδικό αθλητισμό».

Phenomenal performance @AvaniLekhara! Congratulations on winning a hard-earned and well-deserved Gold, made possible due to your industrious nature and passion towards shooting. This is truly a special moment for Indian sports. Best wishes for your future endeavours.