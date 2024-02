Την επόμενη βδομάδα επιστρέφει στο Top10: Η Μαρία Σάκκαρη πήρε γλυκιά εκδίκηση μετά τη νίκη της στο Ντουμπάι

Μόλις μια βδομάδα έμεινε εκτός top 10 της παγκόσμιας κατάταξης η Μαρία Σάκκαρη.

Μάλλον βιάστηκαν να μιλήσουν όσοι έκαναν λόγο για αρνητικό ρεκόρ στο ελληνικό τένις καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπαίνει ξανά στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης WTA μετά τη νίκη της επί της Έβα Ναβάρο στο Ντουμπάι.

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ είναι πιθανόν να ανέβει ακόμα υψηλότερα ανάλογα με το τι θα συμβεί στο Dubai Tennis Championships. Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη τενίστρια βγήκε από τη δεκάδα τη Δευτέρα, για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει αύριο την προσπάθεια της στο WTA 100 στο Ντουμπάι όπου θα αγωνιστεί στη φάση των «16» εναντίον της Τζάσμιν Παολίνι. Οι δύο αθλήτριες έχουν παίξει ξανά στο παρελθόν στο Roland Garros το 2021 με τη Μαρία Σάκκαρη να παίρνει τη νίκη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δήλωσε χαρούμενη για την νίκη της. «Τη χρειαζόμουν αυτή τη νίκη. Ξέρω πως η Έβα παίζει πολύ σπουδαία. Ήξερα ότι θα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Είμαι χαρούμενη που κέρδισα για πρώτη φορά στο Ντουμπάι. Είμαι περιχαρής που θα μείνω μια μέρα ακόμα εδώ».

»Νιώθω καλά, είμαι χαλαρή, χαρούμενη. Έχω την Κανίνα (η νέα προπονήτρια της Μαρίας Σάκκαρη) μαζί μου και φίλους μου, έχω την υποστήριξή τους. Είμαι χαρούμενη γιατί επιτέλους κατάφερα να πάρω την πρώτη μου νίκη στο τουρνουά».

