Μαρία Σάκκαρη: Ξεπέρασε τα 10 εκατ. δολάρια σε κέρδη από αγώνες

Η κατάκτηση του τίτλου στο Guadalajara Open δεν ήταν μόνο μία από τις πιο μεγάλες νίκες στην καριέρα της Μαρίας Σάκκαρη, αλλά σηματοδότησε και ένα σημαντικό ορόσημο για την ίδια.

Συγκεκριμένα, η νίκη της Μαρίας Σάκκαρη στη Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, τη βάζει και στο κλαμπ των τενιστριών που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατ. δολάρια, μόνο από συμμετοχές στα τουρνουά τένις.

Με την επικράτησή της (2-0 στα σετ) στον τελικό του τουρνουά κόντρα στην Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ, η Μαρία Σάκκαρη θα εισπράξει το ποσό των 450.500 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα, όμως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχει συγκεντρώσει συνολικά 10.262.923 δολάρια από τους αγώνες τένις και μπαίνει σε ένα «κλειστό κλαμπ» από τενίστριες που έχουν καταφέρει να μαζέψουν οκταψήφιο ποσό από τα τουρνουά.

Well worth the wait 🎊



Without dropping a set, @mariasakkari wins her second Hologic WTA Tour title in Guadalajara 🏆 pic.twitter.com/P5bPrwzPB8