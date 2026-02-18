Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Ρατσιστική επίθεση κατήγγειλε ο Βινίσιους - «Οι ρατσιστές είναι δειλοί»

Ρατσιστική επίθεση κατήγγειλε ο Βινίσιους Τζούνιορ κατά το χθεσινό ματς Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης που έληξε 0-1.

Στη Λισαβόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49ο λεπτό.

Όμως στο σημείο εκείνο ο Βραζιλιάνος- αφού τιμωρήθηκε με κίτρινη για τον τρόπο που πανηγύρισε- κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση. Ο διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ ενεργοποίησε το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του.

Προς το τέλος αποβλήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το διάστημα του αγώνα.

Η καταγγελία Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση

Ο επιθετικός της Ρεάλ διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή ότι ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα προέβη σε ρατσιστικό σχόλιο αμέσως μετά το 0-1. Το γκολ προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς από τον Βινίσιους, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις και οδήγησε σε σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Ο διαιτητής Λετεσιέ τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Βραζιλιάνο, ο οποίος ενεπλάκη αρχικά σε έντονη λογομαχία με τον Νικολάς Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, ο Αργεντινός τον αποκάλεσε «μαϊμού», όπως φέρεται να καταγράφηκε και σε τηλεοπτικό πλάνο.

Παρά τις καταγγελίες, ούτε ο διαιτητής ούτε ο VAR κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουν τη ρατσιστική καταγγελία, καθώς ο Πρεστιάνι φαινόταν να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του την στιγμή του περιστατικού. Και για αυτό, δεν υπήρξε αποβολή.

Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά, με την ένταση να κορυφώνεται ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και μέλη των επιτελείων των δύο ομάδων. Ο Βινίσιους αποσύρθηκε στον πάγκο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ενώ η διακοπή διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά.

Βινίσιους: «Οι ρατσιστές είναι δειλοί»

Μετά το τέλος του ματς, ο Βινίσιους τοποθετήθηκε δημόσια: «Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί. Χρειάζεται να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι. Όμως έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν ξεκάθαρη υποχρέωση να τους τιμωρούν σε τέτοιες περιπτώσεις».

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος και στην κίτρινη κάρτα που δέχθηκε για τον πανηγυρισμό του, σχολίασε πως «τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν είναι καινούργιο στη δική μου ζωή ή στη ζωή της ομάδας μου… Δέχθηκα κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί πήρα αυτή την κάρτα».

Κλείνοντας, σχολίασε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε: «Είδα ότι επρόκειτο απλώς για ένα κακώς εφαρμοσμένο πρωτόκολλο, που δεν εξυπηρέτησε κανέναν σκοπό. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι σε τέτοιες καταστάσεις, μετά από μια μεγάλη νίκη, όταν οι τίτλοι θα έπρεπε να αφορούν τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά είναι απαραίτητο».

Σημειώνεται πως επεισοδιακά ήταν και τα άλλα βραδινά ματς της χθεσινής ημέρας για τα play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

Εκτός από το ματς Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης, στο Μόντε Κάρλο οι γηπεδούχοι της Μονακό προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Αμερικανό Μπάλογκαν σε μεγάλη βραδιά. Όμως η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, golden boy του 2025. Βοήθησε, βέβαια, και η αποβολή του Γκολόβιν με απευθείας κόκκινη στο 47ο λεπτό.

Στο Ντόρτμουντ η Αταλάντα «κόλλησε» στην κίνηση και το ματς ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια νίκησαν με σκορ πρόκρισης, 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.