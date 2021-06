Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή στίβου, για τον Μάιο.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε σήμερα τους υποψήφιους για την ψηφοφορία που διεξάγει κάθε μήνα μέσω των social media και ο πρωταθλητής του μήκους είναι ένας από αυτούς που διεκδικούν τον τίτλο.

Αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο, χάρη στην εντυπωσιακή «πτήση» που έκανε στις 26 Μαΐου ο Τεντόγλου, όταν προσγειώθηκε στα 8,60 μέτρα σε αγώνες στην Καλλιθέα. Με αυτό το άλμα πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο αγώνισμά του και έγινε ο 16ος καλύτερος αθλητής του μήκους όλων των εποχών.

This shortlist. 😵



Who is your men's Athlete of the Month for May! Poll to follow. 👇 pic.twitter.com/XwNbyT6PHk