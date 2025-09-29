ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Τενίστας ξέσπασε κατά «καταραμένων Κινέζων» θεατών που έβηχαν προκαλώντας κύμα οργής

Το ξέσπασμα προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατηγορίες για ρατσισμό εναντίον του Ιταλού τενίστα Λορέντζο Μουσέτι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τενίστας ξέσπασε κατά «καταραμένων Κινέζων» θεατών που έβηχαν προκαλώντας κύμα οργής Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ο σταρ του τένις Λορέντζο Μουσέτι ζήτησε συγγνώμη από τους Κινέζους οπαδούς μετά από ένα ξέσπασμα στο γήπεδο του Πεκίνου που προκάλεσε οργή.

Ο Ιταλός, νούμερο 9 στον κόσμο, ενοχλήθηκε από το βήξιμο του κοινού κατά τη διάρκεια του αγώνα του για τους 32 του China Open την Παρασκευή, εναντίον του Γάλλου Τζιοβάνι Περικάρ.

Στο tie-break του δεύτερου σετ, ο Μουσέτι έχασε έναν πόντο από τον Γάλλο και φώναξε «αυτοί οι [βρισιά] Κινέζοι βήχουν συνέχεια», κάνοντας μια χειρονομία προς το κοινό και δείχνοντας το λαιμό του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον κατηγόρησαν επίσης ότι είπε «καταραμένοι Κινέζοι».

Το ξέσπασμα προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατηγορίες για ρατσισμό εναντίον του Ιταλού.

«Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για όσα είπα χθες λόγω αγανάκτησης κατά τη διάρκεια του αγώνα μου», δήλωσε ο 23χρονος Μουσέτι το Σάββατο σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μερικά άτομα στο πλήθος που έβηχαν επανειλημμένα και ενοχλούσαν το παιχνίδι», συνέχισε ο Μουζέτι στην ανάρτησή του το Σάββατο. «Δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση τον κινεζικό λαό. Συνέβη σε μια στιγμή άγχους και έντασης στο δεύτερο tiebreak, αλλά και πάλι, αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία».

Ο Μουσέτι έχασε το tiebreak, αλλά τελικά κέρδισε τον αγώνα.

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Δεν πρόκειται να τα παρατήσω»: Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Αθλητισμός / «Δεν πρόκειται να τα παρατήσω»: Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη

«Παλεύω σαν κάθε μέρα να είναι τελικός Wimbledon. Και συνήθως αυτοί πάνε αρκετά καλά, έτσι δεν είναι;», γράφει στην αυτοβιογραφία του ο θρύλος του τένις
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι πρώτες δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στη Σαγκάη: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά»

Αθλητισμός / Οι πρώτες δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στη Σαγκάη: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά»

«Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να νιώθουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή», δήλωσε ο Στέφανος Ντούσκος
LIFO NEWSROOM
 
 