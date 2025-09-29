Τενίστας ξέσπασε κατά «καταραμένων Κινέζων» θεατών που έβηχαν προκαλώντας κύμα οργής

Ο σταρ του τένις Λορέντζο Μουσέτι ζήτησε συγγνώμη από τους Κινέζους οπαδούς μετά από ένα ξέσπασμα στο γήπεδο του Πεκίνου που προκάλεσε οργή.

Ο Ιταλός, νούμερο 9 στον κόσμο, ενοχλήθηκε από το βήξιμο του κοινού κατά τη διάρκεια του αγώνα του για τους 32 του China Open την Παρασκευή, εναντίον του Γάλλου Τζιοβάνι Περικάρ.

Στο tie-break του δεύτερου σετ, ο Μουσέτι έχασε έναν πόντο από τον Γάλλο και φώναξε «αυτοί οι [βρισιά] Κινέζοι βήχουν συνέχεια», κάνοντας μια χειρονομία προς το κοινό και δείχνοντας το λαιμό του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον κατηγόρησαν επίσης ότι είπε «καταραμένοι Κινέζοι».

Το ξέσπασμα προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατηγορίες για ρατσισμό εναντίον του Ιταλού.

«Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για όσα είπα χθες λόγω αγανάκτησης κατά τη διάρκεια του αγώνα μου», δήλωσε ο 23χρονος Μουσέτι το Σάββατο σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μερικά άτομα στο πλήθος που έβηχαν επανειλημμένα και ενοχλούσαν το παιχνίδι», συνέχισε ο Μουζέτι στην ανάρτησή του το Σάββατο. «Δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση τον κινεζικό λαό. Συνέβη σε μια στιγμή άγχους και έντασης στο δεύτερο tiebreak, αλλά και πάλι, αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία».

Ο Μουσέτι έχασε το tiebreak, αλλά τελικά κέρδισε τον αγώνα.