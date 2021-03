Ένα άλμα ήταν αρκετό για τον Μίλτο Τεντόγλου, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο ξεκίνησε σήμερα στο Τορούν.

Ο 23χρονος προσγειώθηκε στα 8,04 μ. στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό, έπιασε το όριο και δεν χρειάστηκε άλλο άλμα. Έτσι, έδωσε ξανά ραντεβού με τους αντιπάλους του για τον αυριανό τελικό (21:20), στον οποίο θα κληθεί να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τίτλο που κέρδισε πριν από δύο χρόνια στη Γλασκώβη.

Nice and easy for the reigning champion! 👑 Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 sails into the long jump final with his first round jump of 8.04m. #Torun2021 pic.twitter.com/3eBwMZ9uWg

Το 8,04 μ. που σημείωσε ο Τεντόγλου ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση του προκριματικού του μήκους πίσω από το 8,18 μ. του Σουηδού Τόμπιας Μόντλερ, ο οποίος φαντάζει ως ο σημαντικότερος αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή στη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Ο Σουηδός πήρε το αργυρό μετάλλιο, πίσω από τον Τεντόγλου, στη Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Γλασκώβης το 2019.

Silver 🥈 in 2019 but gold 🥇 in 2021?



Thobias Montler 🇸🇪 led the qualifying round of the long jump with his second attempt of 8.18m. 💥



pic.twitter.com/wE4CNL9RmG