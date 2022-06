Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρώτος τίτλος σε γρασίδι- Ανέβηκε στο Νo 5 της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε την κορυφή στο τουρνουά της Μαγιόρκα πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο του σε γρασίδι.

Συνολικά ο Έλληνας τενίστας έχει φτάσει μέχρι στιγμής τους εννέα τίτλους στην καριέρα του.

Ο 23χρονος τενίστας επικράτησε 2-1 στα σετ απέναντι στον Μπαουτίστα Αγούτ.

Ο τίτλος θα του αποφέρει 134.835 ευρώ ενώ ανέβηκε και στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

🇬🇷 @steftsitsipas takes the crown at the #MallorcaChampionships, beating Bautista 6-4, 3-6, 7-6. @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/EkpDrFnb9L