Στέφανος Τσιτσιπάς: Άδοξο τέλος στο όνειρο του Wimbledon - Ηττήθηκε από τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς

Εκτός Wimbledon ο Στέφανος Τστιτσιπάς, ο οποίος ηττήθηκε από τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς, χάνοντας την ευκαιρία να είναι περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ και το τρίτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φάνηκε ανώτερος του αντιπάλου του, αλλά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του είχαν σαν αποτέλεσμα να φύγει ηττημένος από το γήπεδο.

Ο 27χρονος Αμερικανός, στην παρθενική συμμετοχή του στο λονδρέζικο γκραν σλαμ, έφτασε στη νίκη με 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4 σε 3 ώρες και 4 λεπτά και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Eubanks the entertainer 🇺🇸 @chris_eubanks96 takes down No.5 seed Stefanos Tsitsipas in five sets to reach the QF on #Wimbledon debut pic.twitter.com/1U9cHr67v1

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε 26 λεπτά για να πάρει το πρώτο σετ, αλλά έχασε το δεύτερο στο tie break μη μπορώντας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του δόθηκαν.

Η φαινομενική ισορροπία διατηρήθηκε ως τα μέσα του τρίτου σετ, όταν και πάλι τα λάθη του Γιούμπανκς (δύο σερί αβίαστα και ένα double fault) έδωσαν την ευκαιρία στον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει το break και να πάρει «κεφάλι» με 3-2.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε τον έλεγχο και με δεύτερο break έκανε το 6-3 και κατέκτησε το τρίτο σετ, στο οποίο είχε 16/17 κερδισμένους πόντους στο σερβίς του και μηδέν λάθη.

Στο τέταρτο σετ η εικόνα άλλαξε και ο Αμερικανός αντίπαλός του ισοφάρισε τον αγώνα και τελικώς έφτασε στην κατάκτηση του παιχνιδιού.

POV: you have just defeated the No.5 seed in an epic to reach the quarter-finals 😍#Wimbledon | @chris_eubanks96 pic.twitter.com/e4gsy3VN9N