Στέφανος Ντούσκος: «Έτρωγα παγάκια επειδή πεινούσα, ζω εσώκλειστος 300 ημέρες τον χρόνο στο κωπηλατοδρόμιο»

Ο Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Στέφανος Ντούσκος, περιέγραψε σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τη δύσκολη καθημερινότητά του, ως εσώκλειστος περίπου 300 ημέρες τον χρόνο στο κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά.

Όπως ανέφερε στον Alpha, τόσο η ζωή εντός του κωπηλατοδρομίου όσο και η καθημερινή προπόνηση ακολουθούνται με πολύ αυστηρές απαιτήσεις, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένη διατροφή και πρόγραμμα, όπως και ελάχιστες διανυκτερεύσεις εκτός του χώρου.

Κάνοντας μια αναδρομή στην περίοδο της προετοιμασίας του για την Ολυμπιάδα του Ρίο το 2016, ο Στέφανος Ντούσκος θυμάται τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε για να μην ξεπεράσει τα 70 κιλά, φτάνοντας στο σημείο να τρώει μέχρι και παγάκια.

«Ναι, αυτό ήταν μια δύσκολη περίοδος για εμένα. Ήταν το 2016, στην Ολυμπιάδα του Ρίο, που ήμουν στα 70 κιλά. Έχω 1,87 ύψος. Έπρεπε να μείνω σε αυτά τα κιλά για να "τρέξω"», λέει ο ολυμπιονίκης. «Αν είσαι 70.100, "κόβεσαι". Ήμουν πλήρωμα με άλλους τρεις αθλητές και για να μπορέσουμε να πιάσουμε το όριο της βάρκας, έπρεπε να μείνω στα κιλά μου. Ζοριζόμουν πάρα πολύ, είχα τρία τοις εκατό λίπος, δεν μπορούσα να χάσω κάτι άλλο. Έπρεπε να μην πίνω νερό για να μπορέσω να "μείνω". Έτρωγα παγάκια γιατί πεινούσα, έτρωγα μια μπάρα την ημέρα», προσθέτει.

Ο ίδιος τόνισε ότι έφτασε στο σημείο όπου δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτόν τον τρόπο ζωής και ανακοίνωσε στον προπονητή του ότι θα αλλάξει κατηγορία. «Είπα “τέλος”, δεν μπορώ να το κάνω άλλο στον οργανισμό μου. Δεν είχα καμία χαρά. Επειδή δεν έτρωγα, δεν έπινα, ήμουν συνέχεια με το κεφάλι κάτω, δεν μιλούσα σε κανέναν. Οι γονείς μου τότε ανησύχησαν πραγματικά», περιγράφει.

Ακόμη, ο Στέφανος Ντούσκος κλήθηκε να περιγράψει το πρόγραμμα που ακολουθεί καθημερινά.

«Απαιτείται οκτάωρη προπόνηση με την Εθνική ομάδα καθημερινά. Είμαστε 300 ημέρες κλεισμένοι εδώ, στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά, οπότε φανταστείτε, είμαστε απομονωμένοι από τον κόσμο. Σηκωνόμαστε το πρωί, κάνουμε προπόνηση, τρώμε, κοιμόμαστε και έτσι περνούν οι 300 ημέρες του χρόνου. Τα ρεπό μας είναι μόνο Πέμπτη και Κυριακή απόγευμα, πολύ μετρημένα. Δεν έχουμε διανυκτέρευση εκτός ποτέ, είμαστε εσώκλειστοι. Είναι δύσκολο και ψυχικά να το αντιμετωπίσεις», ανέφερε στη συνέντευξή του ο Ολυμπιονίκης.