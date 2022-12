«Stadium 974»: Σε φάση αποσυναρμολόγησης το στάδιο του Κατάρ - «Ταξιδεύει» για άλλη διοργάνωση

Μπορεί το μουντιάλ του Κατάρ να διανύει τις τελευταίες ώρες του πριν τη λήξη του, το βράδυ της Κυριακής, όμως ένα από τα στάδιά του αποτελεί ήδη σχεδόν παρελθόν.

Το «Stadium 974», που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτή τη διοργάνωση και φιλοξένησε επτά αγώνες στην Ντόχα, έχει σχεδόν πλήρως αποσυναρμολογηθεί. Εγκαινιάσθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ολοκλήρωσε την αποστολή του και τα προκατασκευασμένα κομμάτια του αποσυναρμολογήθηκαν.

Είχε κατασκευαστεί στην προκυμαία με θέα στον Περσικό Κόλπο και στον ορίζοντα του Δυτικού Κόλπου, ήταν χωρητικότητας 44.089 θεατών και πήρε το όνομά του από τον αριθμό των κοντέινερ διαφόρων φωτεινών χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του - ενώ το 974 είναι επίσης ο διεθνής κωδικός κλήσης του Κατάρ.

Stadium 974 - the first temporary #WorldCup venue.



But is it really as sustainable as it first appears? pic.twitter.com/DLWNdlu6Ii — DW Sports (@dw_sports) December 17, 2022

«Τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή γηπέδων ή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων σε διαφορετικές τοποθεσίες», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ Ατουάν, διευθυντής διαχείρισης εγκαταστάσεων της αρένας.

Ως «ο πρώτος πλήρως αποσυναρμολογούμενος χώρος διοργάνωσης» στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως τον αποκάλεσαν, το εν λόγω στάδιο, φιλοξένησε μάλιστα μια επίδειξη μόδας στις 16 Δεκεμβρίου με την συμμετοχή αρκετών καλλιτεχνών.

Και παρότι μια σειρά εξεδρών από τα νεότευκτα γήπεδα του Κατάρ, θα αφαιρεθούν και θα προσφερθούν σε ποδοσφαιρικά έργα στο εξωτερικό, η ακριβής τύχη του «Stadium 974» -για το οποίο οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι μείωσε το κόστος και τα απόβλητα- παραμένει ασαφής.

Σχετικά δημοσιεύματα, ανέφεραν ότι τα κοντέινερ και άλλα μέρη που συνθέτουν το στάδιο θα αποσταλλούν, είτε στην Αφρική είτε στην Ουρουγουάη, που ενδεχομένως να θέσει υπόψηφιότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, ως μέρος μιας προσφοράς στην Νότια Αμερική.

How incredible..



The 974 Stadium in Doha is almost completely dismantled afterhosting the match between Brazil and South Korea on Monday.



Here's a timelapse of when it was being builtpic.twitter.com/7XLNVuITDk — Thomas Mlambo (@thomasmlambo) December 9, 2022

«Έχουν αρχίσει οι σχετικές εργασίες, πριν από την παράδοση του σταδίου στην διοργανώτρια χώρα», τόνισαν στο Reuters οι διοργανωτές του τουρνουά και ειδικότερα, εκπρόσωποι από την Ανώτατη Επιτροπή Παράδοσης και Κληρονομιάς.

«Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποξήλωση και επαναχρησιμοποίηση του γηπέδου οριστικοποιείται αυτήν την στιγμή», επεσήμαναν.