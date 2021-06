Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο 29′ της χθεσινής αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χοκς.

Ο Greek Freak πήδηξε για να κόψει ένα κάρφωμα του Κλιντ Καπέλα και προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα το αριστερό του γόνατο να λυγίσει σε υπερβολικό βαθμό και να τον κρατήσει για αρκετή ώρα στο έδαφος.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με τους ιατρούς των Μιλγουόκι Μπακς μπήκαν στο παρκέ και τον συνόδευσαν στα αποδυτήρια υποβασταζόμενο, με τους φιλάθλους των Χοκς να ξεσπούν την ίδια στιγμή σε χειροκροτήματα για να τον ενθαρρύνουν.

Giannis went down and was helped off the court with an apparent left leg injury. pic.twitter.com/fTWyfiaWeg

Μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε στον πάγκο, ωστόσο δεν έμεινε αρκετά και στο πρώτο timeout ξαναπήγε στα αποδυτήρια, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου στη συνέχεια.

Here’s Giannis walking back to locker room under his own power. Best case he only stretched the ligaments, but sometimes guys have walked off with structural damage. 🙏🙏🏀🏀 pic.twitter.com/lylQ5kWGWD