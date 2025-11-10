Σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία: Oκτώ συλλήψεις και 1.024 ποδοσφαιριστές σε αναστολή

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν τη Δευτέρα στη σύλληψη οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων και του προέδρου της ομάδας Eyüpspor, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Παράλληλα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας (TFF) ανακοίνωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα 1.024 ποδοσφαιριστές από όλες τις κατηγορίες, εν αναμονή πειθαρχικών ερευνών για συμμετοχή στο ίδιο σκάνδαλο.

Η TFF είχε ήδη αναστείλει, στις αρχές του μήνα, 149 διαιτητές και βοηθούς διαιτητές, έπειτα από εσωτερική έρευνα που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι οι οποίοι εργάζονταν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας τοποθετούσαν στοιχήματα σε αγώνες στους οποίους είχαν υπηρετήσει.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την προφυλάκιση του προέδρου της Eyüpspor, Μουράτ Οζκάγια, καθώς και επτά ακόμη προσώπων, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας. Η ομάδα, που αγωνίζεται στη Super Lig, δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις εξελίξεις.

Μαζικές αναστολές παικτών

Σε ανακοίνωσή της, η TFF γνωστοποίησε ότι 1.024 ποδοσφαιριστές έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK). Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 27 ποδοσφαιριστές της Super Lig, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί εκτός δράσης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των παικτών που ελέγχονται βρίσκονται μέλη των συλλόγων Γαλατασαράι και Μπεσίκτας, καθώς και άλλων ομάδων της πρώτης κατηγορίας.

Η υπόθεση, που λαμβάνει διαστάσεις κρίσης αξιοπιστίας για το τουρκικό ποδόσφαιρο, βρίσκεται πλέον υπό τη στενή εποπτεία της TFF και των δικαστικών αρχών, με τις έρευνες να συνεχίζονται τόσο για παράνομο στοιχηματισμό όσο και για πιθανή παραβίαση των κανονισμών ακεραιότητας των αγώνων.

Με πληροφορίες από Guardian