EuroLeague: Ρόλο «ταμία» είχε ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς στη «Συμμορία του Βράτσαρ»

Ο διαιτητής της EuroLeague, Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη και επίσημα από τις αστυνομικές Αρχές της Σερβίας, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ίβιτσα Ντάτσιτς σχετικά με τη χθεσινή (22/10) εξάρθρωση της εγκληματική οργάνωσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, σε συνέντευξή του στην σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), υπέθεσε ότι ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής και στην EuroLeague, επιτελούσε ρόλο «ταμία» στην εγκληματική οργάνωση.

Κατά την επιχείρηση αυτή, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Ίντερπολ και την ισπανική αστυνομία, συνελήφθησαν 10 άτομα ως μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ».

EuroLeague: Όσα είπε ο υπουργός για τον Νίκολιτς

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός κ.ά. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτός είχε την οικονομική υποστήριξη της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Η εγκληματική οργάνωση του Βράτσαρ (σ.σ. το Βράτσαρ είναι κεντρικός δήμος του Βελιγραδίου) δρούσε στη Σερβία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη της θεωρούνται ύποπτα για διάπραξη ποινικών αδικημάτων όπως ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της αστυνομίας ευθύνονται για τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες που διεπράχθησαν το 2018 και το 2020, όπως επίσης και για μία απόπειρα δολοφονίας.