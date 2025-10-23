ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
EuroLeague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς – Εντοπίστηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του

Τα κατασχεμένα αντικείμενα, ανάμεσά τους και μεγάλα χρηματικά ποσά, παρουσιάστηκαν σε βίντεο που δημοσίευσε η σερβική αστυνομία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
EuroLeague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς – Εντοπίστηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του
0

Αναστάτωση στη EuroLeague προκαλεί η είδηση της σύλληψης του Σέρβου διαιτητή Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος εντοπίστηκε με 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του στο Βελιγράδι. Η αστυνομία της Σερβίας τον συνέλαβε έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Συνολικά συνελήφθησαν πολλά άτομα που φέρονται να σχετίζονται με εγκληματικό δίκτυο το οποίο εμπλέκεται σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο 40χρονος διαιτητής της EuroLeague, Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, βρέθηκε να κατέχει το ποσό των 250.000 ευρώ στο σπίτι του.

Η επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άτομα με τα αρχικά B.S., U.N., S.M., M.A., N.O., M.T. και M.Ć, καθώς και τρεις ύποπτοι στην πόλη Σάμπατς και άλλοι τρεις στο εξωτερικό — δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Ισπανία.

Τα κατασχεμένα αντικείμενα, ανάμεσά τους και μεγάλα χρηματικά ποσά, παρουσιάστηκαν σε βίντεο που δημοσίευσε η σερβική αστυνομία.

Η σύλληψη του Νίκολιτς έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Σέρβος ρέφερι θεωρούνταν ένα από τα πιο γνωστά και έμπειρα ονόματα στη διαιτησία της EuroLeague.Η διοργάνωση δεν έχει προς το παρόν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

