Σημαία προς τιμήν του Τζορτζ Μπάλντοκ στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι

Μια μαύρη σημαία με τη φράση «George Baldock 1993–2024, Starman» υψώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής του Γκλάστονμπερι από φίλους της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, τιμώντας τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024

Η παρουσία της σημαίας στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της Βρετανίας έγινε δεκτή με συγκίνηση από το κοινό, ιδίως από όσους γνώριζαν το δέσιμο του ποδοσφαιριστή με την ομάδα των «λεπίδων», στην οποία αγωνίστηκε για επτά χρόνια, από το 2017 έως το 2024.

Η απώλεια του 31χρονου δεξιού μπακ, που είχε μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, προκάλεσε βαθύ σοκ στο ελληνικό και το βρετανικό ποδόσφαιρο. Ο Μπάλντοκ είχε κατακτήσει με τη Σέφιλντ δύο ανόδους στην Premier League και είχε αναδειχθεί σε αγαπημένο πρόσωπο της εξέδρας, χάρη στον δυναμισμό και την αφοσίωσή του στο παιχνίδι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, φίλαθλοι και πρώην συμπαίκτες του τιμούσαν τη μνήμη του, με πιο χαρακτηριστική στιγμή τη χειρονομία του προπονητή Κρις Γουάιλντερ, ο οποίος, μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, σήκωσε μπροστά στο πλήθος μια φανέλα του Μπάλντοκ, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Spotted at Glastonbury, a special flag in tribute to the former Sheffield United footballer George Baldock, who died in October 2024.#SUFC | #twitterblades



📸 _7hb7 on X pic.twitter.com/yfvEMzfkGR