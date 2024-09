Το Σαν Μαρίνο και οι πανηγυρισμοί της πρώτης νίκης εδώ και 20 χρόνια 

Μια ιστορική βραδιά έζησαν οι κάτοικοι του Σαν Μαρίνο, αλλά και οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι που εκτίμησαν την ιστορική νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας επί του Λίχτενστάιν.

Ιστορική, διότι συνέβη έπειτα από 20 χρόνια απανωτών ηττών σε κάθε αγώνα και επειδή το Σαν Μαρίνο είναι η ομάδα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στο σύστημα της FIFA.

Η νίκη ήρθε επί του Λιχτενστάιν με 1-0 για το UEFA Nations League. Το Σαν Μαρίνο, η ομάδα με τη χαμηλότερη κατάταξη στη FIFA μεταξύ 210 εθνικών ομάδων - είχε κερδίσει μόνο ένα παιχνίδι στο παρελθόν στην ιστορία της: Ήταν μια νίκη με το ίδιο σκορ, 1-0 επί της ίδιας αντιπάλου και συνέβη το 2004. Αξίζει να σημειωθεί πως το Λιχτενστάιν βρίσκεται στην 199η θέση της κατάταξης της FIFA.

To 2004 ήταν η πρώτη νίκη του Σαν Μαρίνο - όμως ο αγώνας τότε ήταν φιλικός, γεγονός που σημαίνει ότι η χθεσινή νίκη ήταν η πρώτη στα χρονικά σε επίσημο παιχνίδι. Ο Σενσόλι, ένας 19χρονος μέσος που αγωνίζεται για τη Σαντζουλιάνο στην ημιεπαγγελματική τέταρτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, σκόραρε στο 53ο λεπτό, ενώ είχε προηγηθεί ένα ακόμα σουτ του Σαν Μαρίνο που σταμάτησε όμως στο δοκάρι. Ο σκόρερ εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος του Sandro Wieser του Λιχτενστάιν για να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα πάνω από τον τερματοφύλακα Benjamin Buchel και να πυροδοτήσει σκηνές ευφορίας στο Stadio Olimpico του Σαν Μαρίνο.

Αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να τελειώσει ένα αξιοσημείωτο σερί χωρίς νίκη που τελικά έφτασε τους 140 αγώνες.

🇸🇲 SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!!



History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE