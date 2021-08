Μετά από καταπληκτική εμφάνιση, που δεν άφησε κανένα περιθώριο «αντίδρασης» στον Κάσπερ Ρουντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Νορβηγό με 2-0 σετ (6-1, 6-4) στα προημιτελικά του Rogers Cup και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ (Ισπανία)-Ρέιλι Οπέλκα (ΗΠΑ).

Ο Ρουντ (Νο12 στην παγκόσμια κατάταξης) προερχόταν από ένα εντυπωσιακό σερί 14 σερί νικών, όμως ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε πως είναι σε καταπληκτική κατάσταση, προχωρώντας σε ακόμη μία εμφατική νίκη και πλησιάζοντας ολοένα και πιο κοντά στον τελικό του τουρνουά του Καναδά.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά τον αγώνα. Πήρε το δικό του πρώτο σερβίς, έκανε break στο δεύτερο γκέιμ και δεν... σταμάτησε. Πήρε τα άλλα τρία γκέιμς, κάνοντας και δεύτερο break επί του Νορβηγού, ο οποίος έβγαλε μία μικρή «αντίδραση» μόνο στο 6ο γκέιμ, μειώνοντας σε 5-1. Στο 7ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έχασε μόνο ένα πόντο και «καθάρισε» το πρώτο σετ με 6-1 μέσα σε 23 λεπτά! Με τρομερά ποσοστά, καθώς κατέγραψε 10/12 κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, αλλά και 16/19 πόντους μέσα από το σερβίς του, την ώρα που ο Ρουντ πήρε μόλις 11 απ’ τους 36 πόντους του σετ.

Stef Steppin' up! 🔥 Most ATP Tour wins in 2021: 45 - Tsitsipas ⚡ 38 - Djokovic 37 - Norrie 37 - Rublev 37 - Ruud pic.twitter.com/9OmCe4pqNE

Στο δεύτερο σετ, ο Ρουντ σέρβιρε πρώτος παίρνοντας το πρώτο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς απάντησε, όμως δεν μπόρεσε να κάνει break στο τρίτο, παρότι είχε δύο break points, καθώς ο Ρουντ απάντησε με διαδοχικά, πολύ καλά χτυπήματα. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το 4ο γκέιμ, ο Νορβηγός έκανε το 3-2 «κρατώντας» το σερβίς του, όμως ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε ξανά σε 3-3 με δικό του "love γκέιμ", χωρίς να χάσει πόντο.

Stef-tacular 🙌



A surging @steftsitsipas tops Casper Ruud 6-1 6-4 to reach the last four in Toronto.#NBO21 pic.twitter.com/udUhl9Zxms