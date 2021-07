Η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάντμπολ (EHF) ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου σε γυναικεία ομάδα από τη Νορβηγία «λόγω ακατάλληλης αθλητικής ένδυσης».



Οι ομάδα των αθλητριών από τη Νορβηγία φορούσαν σορτς αντί για μπικίνι, κατά τη διάρκεια αγώνα κατά της Ισπανίας, στη Βάρνα της Βουλγαρίας.

This is what they have to wear. They say these bottoms make them feel unnecessarily sexualized + uncomfortable when they have their periods and the likes. They will however play in them as long as they are mandatory by the CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi