Premier League: Το εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι του Κωστούλα που ξεσήκωσε τους φιλάθλους της Μπράιτον

Με την Μπράιτον να οδεύει προς μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη ήττα, ο 18χρονος Χαράλαμπος Κωστούλας βρέθηκε με την πλάτη στο τέρμα της Μπόρνμουθ, κοντά στο σημείο του πέναλτι, όταν η μπάλα έσκασε μπροστά του στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μια επαφή με το στήθος του έδωσε χρόνο να προετοιμαστεί για ένα άρτιο ανάποδο ψαλίδι το οποίο έκανε τους φιλάθλους στο Amex Stadium να ζητωκραυγάσουν.

«Ήταν απίστευτο», δήλωσε ο αρχηγός της Μπράιτον, Λιούις Ντανκ, για το γκολ του Κωστούλα. «Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο. Έχουμε δει μόνο μερικά δείγματα, και θα έρθουν πολλά ακόμη».

Trust the moment ✂️💙 pic.twitter.com/RNRrlPs628 — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) January 20, 2026

Ο 18χρονος επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 77′ και στις καθυστερήσεις του αγώνα (στο 90+1′) σηκώθηκε στον αέρα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας το ματς στα ίσα και σκορπώντας ενθουσιασμό στο American Express Stadium.

Το γκολ του Κωστούλα έγινε viral στα social media και αποθεώθηκε από τα βρετανικά μέσα, με χρήστες του «X» και ακόμη και τον επίσημο λογαριασμό της Premier League να εκθειάζουν την κίνηση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Charalampos Kostoulas' bicycle kick gets better with every watch 🤩 @officialbhafc pic.twitter.com/fDii30saHO — Premier League (@premierleague) January 20, 2026

Ήταν το δεύτερο γκολ του Έλληνα διεθνή στην Premier League, μετά από εκείνο που είχε σημειώσει στο Old Trafford κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

