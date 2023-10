Πέθανε ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον, αναμφισβήτητα ο καλύτερος Άγγλος ποδοσφαιριστής της γενιάς του και ένας από τους πιο διάσημους αθλητές της χώρας.

Γεννημένος στο Ashington, ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον έπαιξε μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό Jack εναντίον της Δυτικής Γερμανίας στο Wembley το 1966 ως ένας από τους μόλις 11 παίκτες της Αγγλίας που κέρδισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις μεγάλες διακρίσεις της, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου το 1968.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο σύλλογος όπου ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον πέρασε 17 χρόνια της καριέρας του, ανακοίνωσε ότι «θρηνεί» μετά την είδηση του θανάτου του. «Τα λόγια δεν θα είναι ποτέ αρκετά» έγραψε ο σύλλογος σε ανάρτησή του.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.