Πιτίνο- Προολυμπιακό Τουρνουά: «Πάω να δω την Ελλάδα να προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έκανε ανάρτηση μέσω της οποίας εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, υπονοώντας ότι θα νικήσει την Κροατία στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά.

«Πηγαίνοντας να δω την ελληνική εθνική ομάδα να προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μπίλι (σ.σ. Βασίλης) Σπανούλης κάνει σπουδαία δουλειά με αυτή την ομάδα. Hellas Pame!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ρικ Πιτίνο για τον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά.

On my way to see the Greek National team qualify for the Olympics. Billy Spanoulis is doing a great job with this team. Hellas Pame!!!!