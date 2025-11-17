Πέθανε η χρυσή Παραολυμπιονίκης Πέιτζ Γκρέκο σε ηλικία 28 ετών

Πέθανε, σε ηλικία 28 ετών, η χρυσή Παραολυμπιονίκης Πέιτζ Γκρέκο.

Το AusCycling γνωστοποίησε τον θάνατό της σήμερα, Δευτέρα, δημοσιεύοντας παράλληλα, μια δήλωση της μητέρας της, Νάταλι. Το Metro αναφέρει πως πέθανε μετά από ένα «ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο».

«Η Πέιτζ σήμαινε τα πάντα για εμάς. Η καλοσύνη της, η αφοσίωσή της και η ζεστασιά της άγγιζαν όλη την οικογένειά κάθε μέρα. Έφερε τόση χαρά και υπερηφάνεια στη ζωή μας και ο πόνος του θανάτου της είναι κάτι που θα κουβαλάμε για πάντα» ανέφερε η μητέρα της Γκρέκο, επισημαίνοντας πως «μας παρηγορεί το πόσο πολύ αγαπήθηκε».

«Ενώ είμαστε συντετριμμένοι από την απώλειά της, είμαστε απίστευτα περήφανοι για το άτομο που ήταν και για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσώπησε την Αυστραλία. Ως οικογένεια, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την υποστήριξη που έδειξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που συνδέονταν με την Πέιτζ, συμπεριλαμβανομένων των συμπαικτών και των φίλων της» συνέχισε.

Ο Cameron Murray, διευθύνων σύμβουλος των Παραολυμπιακών Αγώνων Αυστραλίας, δήλωσε για την Γκρέκο: «Η Πέιτζ ήταν μια εξαιρετική αθλήτρια, αλλά το πιο σημαντικό, ένα αξιόλογο άτομο. Ως Παραολυμπιονίκης, η Πέιτζ εκπροσώπησε την Αυστραλία με ένα επίπεδο δέσμευσης και ψυχραιμίας που κέρδισε τον θαυμασμό όλων όσων είχαν το προνόμιο να την παρακολουθήσουν να αγωνίζεται ή να συνεργάζεται μαζί της».

«Τα επιτεύγματά της στη διεθνή σκηνή ήταν εξαιρετικά. Αλλά ήταν η καλοσύνη της, η σιωπηλή της αποφασιστικότητα και ο τρόπος με τον οποίο ανύψωνε τους ανθρώπους γύρω της που θα μείνουν μαζί μας» πρόσθεσε.

Η Marne Fechner, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AusCycling, τόνισε: «Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική είδηση ​​του θανάτου της Πέιτζ. Ήταν μια εξαιρετική αθλήτρια που πέτυχε εξαιρετικά επιτεύγματα στα υψηλότερα επίπεδα του αθλήματός μας. Πολύ περισσότερο από αυτό, άγγιξε τις ζωές όλων γύρω της με το θετικό της πνεύμα και τη θαρραλέα της στάση. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό υποστήριξης της Πέιτζ, κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα θλιβερής και δύσκολης περιόδου».

Ποια ήταν η Παραολυμπιονίκης Πέιτζ Γκρέκο που πέθανε

Η Παραολυμπιονίκης από την Αυστραλία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Κέρδισε επίσης, δύο χάλκινα μετάλλια στο Τόκιο σε δύο αγωνίσματα με χρονομέτρηση, ενώ κέρδισε χρυσά σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα. Η αθλήτρια που γεννήθηκε στη Μελβούρνη, η οποία έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραολυμπιονίκης Δρόμου στο Βέλγιο μόλις τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

«Είμαι αρκετά νέα σε αυτό. Το 2019 ήταν οι πρώτοι μου διεθνείς αγώνες, οπότε ήταν μερικά υπέροχα χρόνια. Αγαπώ κάθε κομμάτι του. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Πριν από την ποδηλασία, έκανα στίβο και αυτό έχτισε μια πολύ καλή βάση δύναμης και την ικανότητά μου να αγωνίζομαι και να έχω τον ρυθμό μου την ημέρα του αγώνα» είχε δηλώσει η Πέιτζ για την πρόοδό της στην ποδηλασία, μετά την κατάκτηση του χρυσού στο Τόκιο.

Με πληροφορίες από Guardian και Metro