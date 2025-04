Πέθανε ο σπουδαίος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Μάνγκα

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών, σε νοσοκομείο του Ρίο Ντε Τζανέιρο, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Haílton Corrêa de Arruda ή αλλιώς Μάνγκα.

Ο Μάνγκα έγινε πασίγνωστος ως ο βασικός τερματοφύλακας της εθνικής Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1966 στα γήπεδα της Αγγλίας και ήταν μέλος της μεγάλης Μποταφόγκο της δεκαετίας του ’60 μαζί με τους Γκαρίντσα, Νίλτον Σάντος και Ζαγκάλο.

Κλήθηκε για πρώτη φορά στην Σελεσάο το 1965 και έκανε το ντεμπούτο του σε φιλικό αγώνα με τη Δυτική Γερμανία. Το 1966 ταξίδεψε στην Αγγλία και έπαιξε βασικός στο Βραζιλία-Πορτογαλία στο Μουντιάλ. Συνολικά είχε 12 συμμετοχές στην εθνική Βραζιλίας.

Από το 1969 έως το 1974 έπαιξε στη Νασιονάλ Μοντεβιδέο. Το 1971 κέρδισε το Κόπα Λιμπερταδόρες και έπαιξε στους τελικούς του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Τότε, πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ αρνήθηκε να παίξει με την ομάδα από την Ουρουγουάη και τη θέση του πήρε ο φιναλίστ Παναθηναϊκός. Η Νασιονάλ κέρδισε 2-1 στην έδρα της, έμεινε στο 1-1 στο Καραϊσκάκη και με βασικό τον Μάνγκα κατέκτησε τον τίτλο.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte do goleiro Manga, um dos grandes da posição na história do futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e à torcida do Botafogo neste momento de tristeza. pic.twitter.com/RgnZhVyx6W