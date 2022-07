Πέθανε η Μαρία Πετρή, η Ελληνοκύπρια πιο πιστή οπαδός της Άρσεναλ - Το «αντίο» των Κανονιέρηδων

Πέθανε η Ελληνοκύπρια Μαρία Πετρή, μια αφοσιωμένη, πιστή, αγνή φίλαθλος της Άρσεναλ την οποία ακολουθούσε από το 1950, σε όλα ματς ανδρών, ακαδημιών και γυναικείας ομάδας.

«Μια πραγματική θρύλος της ομάδας. Η απόλυτη οπαδός. RIP Μαρία Πετρή» έγραψε η ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ στο λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας την 83χρονη συνταξιούχο δασκάλα με μια σειρά φωτογραφιών, παλιών και νέων, στις κερκίδες των κανονιέρηδων.

Η ομάδα την τίμησε φορώντας μαύρα περιβραχιόνια σε ένδειξη πένθους και προβάλλοντας τη μορφή της στη γιγαντοθόνη στο Camping World Stadium του Ορλάντο όπου βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας της.

«Η Μαρία άρχισε να ακολουθεί την Άρσεναλ το 1950, σε ηλικία 12 χρόνων και παρέμεινε πιστή οπαδός για το υπόλοιπο της ζωής της. Ήταν τακτική στα ματς των ανδρών, των τμημάτων υποδομής και, όταν δημιουργήθηκε το τμήμα των γυναικών, το 1987, τις έβαλε στην καρδιά της και έγινε συνώνυμο της ομάδας με έδρα το Μπόρχαμ Γουντ» γράφει το ειδικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της ομάδας.



«Θα στενοχωρηθώ να πεθάνω γιατί δε θα μπορώ να βλέπω την Άρσεναλ πια» συνήθιζε να λέει η ίδια. Στενοχωρημένοι και οι φίλαθλοι της Άρσεναλ που δε θα τη βλέπουν πια στο Έμιρεϊτς να εμψυχώνει παίκτες και κερκίδα με το χαμόγελο και τα συνθήματά της. Πολλοί φίλοι της βρετανικής ομάδας την αποχαιρέτησαν στα social media, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη απώλεια για την ομάδα της καρδιάς τους.

No one lived and breathed Arsenal more than Maria Petri. She will sadly be missed by us all, but her spirit and influence will live on! #OneMariaPetri #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/egYHp9Wcmk

Horrible news to hear the sad passing of Maria Petri,she had such a beautiful bond with fans and players. Every-time I’ve been at Meadow Park she has been one of the first voices that I’ve heard. She is a real icon of Arsenal. A really special person that will be sadly missed. pic.twitter.com/l4I2vcAbac