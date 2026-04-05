ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό ξεκινούν απόψε τα play offs της Super League, τα οποία θα αναδείξουν την πρωταθλήτρια ομάδα για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο αγώνας ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένος για σήμερα το απόγευμα, στις 19:00 και αναμένεται να μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο ΠΑΟΚ, με τη λήξη της κανονικής περιόδου, ανήλθε τρίτος με 57 βαθμούς, τρεις μείον από την κορυφή και την ΑΕΚ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός κατέλαβε την τέταρτη θέση με 49 βαθμούς.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Οι αποστολές των δύο ομάδων

Ο ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει στους Τζόντζο Κένι, Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον προπονητή του «Δικεφάλου του Βορρά» να έχει καταλήξει στην ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να διατηρηθεί ο Αντώνης Τσιφτσής αν και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάρει φανέλα βασικού και ο Γίρι Παβλένκα, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Στα χαφ, το δίδυμο Ζαφείρης - Οζντόεφ δείχνει να έχει το προβάδισμα, προσφέροντας ισορροπία και εντάσεις, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί και στις λεπτομέρειες του κέντρου. Μπροστά τους, ο Κωνσταντέλιας θα αποτελέσει τον βασικό εκφραστή της δημιουργίας, με την ευθύνη να κουβαλήσει το παιχνίδι και να συνδέσει τις δύο γραμμές της ομάδας.

Στα άκρα θα είναι ο Τάισον από αριστερά και ο Ντεσπόντοβ από δεξιά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα επιστρέψει ο Γιώργος Γιακουμάκης που προορίζεται να γίνει το σημείο αναφοράς στην επθετική λειτουργία του Δικεφάλου. Ερωτηματικό παραμένει η κατάσταση του Χατσίδη, που θα βρίσκεται στην αποστολή, αλλά δύσκολα θα ξεκινήσει αντί του Βούλγαρου εξτρέμ.

Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, εκτός έμεινε ο Σωτήρης Κοντούρης που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της προπόνησης, καθώς αποχώρησε με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική ενώ ο Φίλιπ Τζούριτσιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και το τεχνικό επιτελείο επέλεξε να τον προφυλάξει, ώστε να αποφευχθεί πιθανή επιδείνωση της κατάστασής του.

Αναλυτικά, την πράσινη αποστολή απαρτίζουν οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.