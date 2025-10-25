Παναθηναϊκός: Παρουσιάστηκε επίσημα ο Ράφα Μπενίτεθ

Η αυλαία της «εποχής Ράφα Μπενίτεθ» άνοιξε επίσημα σήμερα (25/10), καθώς ο Ισπανός τεχνικός παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ έγινε στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου «Γ. Καλαφάτης» και αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του 65χρονου Ισπανού και του επιτελείου του, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά, μετά τον Δεκέμβριο του 2016, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Ο Μπενίτεθ έκανε ήδη την πρώτη του εμφάνιση στο «Γ. Καλαφάτης» το απόγευμα της Παρασκευής, όπου πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση και είχε την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Ο Ισπανός, μαζί με το επιτελείο του (Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ, Πάκο Μορένο, Χοακίν Βαλέριο Ολιβέρα, Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο), έθεσε αμέσως τους κανόνες και τη φιλοσοφία δουλειάς που θέλει να εφαρμόσει.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε: «Ερυθριώ μπροστά σας που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο πρόεδρο, κάθε έναν από εσάς που πιστεύετε σε εμένα και όσους με περιβάλλουν. Όταν ξεκινήσαμε τις συνομιλίες μας εντυπωσιάστηκα με το πρότζεκτ. Είναι εύκολο να λες για πρότζεκτ, αλλά η πραγματικότητα σου δίνει άλλες κατευθύνσεις. Βλέπεις κάτι καινούριο. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μια ομάδα με νοοτροπία νικητή, για αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινάω και δουλεύω από την αρχή πολύ σκληρά, αυτή είναι πάντα η νοοτροπία μου. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ που με σκεφτήκατε, σαν δυνατότητα να είμαι επικεφαλής αυτού του πρότζεκτ. Ήδη έχω γνωρίσει και βλέπω αρκετούς ανθρώπους που είναι πραγματικά επαγγελματίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι δίπλα μας για να μας βοηθήσουν».

Ο Ισπανός τεχνικός συνέχισε: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μαζικός σύλλογος, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, με εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Με χαρά μπορούμε να ξεκινήσουμε, δίνοντας καινούριες ιδέες, καινούριες σκέψεις. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά από κάτι υπαρκτό. Πρέπει να φέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που βρισκόταν παλιά. Να δημιουργήσουμε μια ένωση ανάμεσα στην ομάδα και τους φιλάθλους. Αναλύουμε την ομάδα, τους παίκτες, έχουμε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε τα πράγματα σωστά».