Παναθηναϊκός: Νίκησε 4-1 τη Γιουνγκ Μπόις και είναι πρώτος στον όμιλο του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στην Ελβετία και επικράτησε 4-1 της Γιουνγκ Μπόις, παίρνοντας κεφάλι στη βαθμολογία του Europa League. Πρωταγωνιστής ο Ανάς Ζαρουρί με χατ-τρικ, ενώ σκόραρε και ο Σφιντέρσκι.

Οι «πράσινοι» μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι. Στο 10’ ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ μετά από ωραία ανάπτυξη με Μπακασέτα και Τετέ. Δυο λεπτά αργότερα, στο 13’, ο Ζαρουρί εκμεταλλεύτηκε εκτέλεση κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες και με πλασέ έκανε το 0-2. Στο 19’ ο ίδιος παίκτης πήρε το ριμπάουντ από σουτ του Μπακασέτα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3.

Η Γιουνγκ Μπόις προσπάθησε να αντιδράσει και στο 25’ μείωσε σε 1-3 με τον Γιάνκο, εκμεταλλευόμενη αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-3, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν χαμένες ευκαιρίες, αλλά και δοκάρι.

Το χατ-τρικ του Ζαρουρί «σφράγισε» το διπλό

Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε καλύτερα το παιχνίδι και στο 68’ ο Ζαρουρί πέτυχε το τρίτο προσωπικό του τέρμα. Μετά από σέντρα του Κώτσιρα, ο Μαροκινός επιθετικός με πλασέ σημείωσε το 1-4, «καθαρίζοντας» το ματς.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο οι «πράσινοι» έκαναν διαδοχικές αλλαγές, με τον Ταμπόρδα να ντεμπουτάρει στην Ευρώπη, ενώ είχαν και χαμένες ευκαιρίες με τον Μπακασέτα. Η Γιουνγκ Μπόις πίεσε, αλλά ο Λαφόν και η άμυνα κράτησαν το σκορ.

Στην κορυφή του ομίλου

Με τη νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός ανέβηκε πρώτος στον όμιλο του Europa League, εκμεταλλευόμενος την αποτελεσματικότητα στην επίθεση και την κλάση του Ζαρουρί.

Σκόρερ: