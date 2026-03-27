Παναθηναϊκός - Μονακό: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει τη νίκη -εντός έδρας- απέναντι στη Μονακό, για να έρθει ολοένα και πιο κοντά στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, που θα τού δώσει προβάδισμα ενόψει των playoffs της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μονακό είναι προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ, στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Οι δύο ομάδες ανήκουν στο «γκρουπ της 6ης θέσης» καθώς ισοβαθμούν με ρεκόρ 19-14, μαζί με τις Ζάλγκιρις, Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» αναμένεται να παραταχθούν δίχως τους τραυματίες Τζέριαν Γκραντ και Νικο Ρογκαβόπουλο, σε μία αναμέτρηση που θεωρείται «τελικός» για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός - Μονακό: Με τραυματίες οι Μονεγάσκοι

Η Μονακό δεν θα είναι πλήρης στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με το Basketnews, δεν θα παίξουν ο Μάικ Τζέιμς και ο Ντάνιελ Τάις, με τον δεύτερο να επικαλείται οικογενειακούς λόγους. Κανονικά θα αγωνιστεί ο Νίκολα Μίροτιτς

Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι παίκτες για τη Μονακό είναι οι Νίκολα Μίροτιτς, Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ.

Ως προς το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, διαμορφώνεται ως εξής:

10 Μαρτίου

Παρί - Ολυμπιακός 87-104

26 Μαρτίου

Μπάγερν - Βιλερμπάν 93-83

Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μακάμπι - Ντουμπάι 104-100

Ρεάλ - Εφές 82-71

27 Μαρτίου