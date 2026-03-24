Ντουμπάι - Παναθηναϊκός, 104-107:  Σημαντική νίκη για τος «πράσινους» με φόντο την εξάδα  

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι με σκορ 104-107, σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και διαρκείς εναλλαγές, παραμένοντας «ζωντανός» στη μάχη για την εξάδα της Euroleague.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (50-47), πληρώνοντας τα αμυντικά τους προβλήματα και τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων, με τον Καμπενγκέλε να κυριαρχεί στη ρακέτα και τον Μούσα να δίνει λύσεις από την περιφέρεια.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να πάρει τον έλεγχο. Με τον Μήτογλου και τον Όσμαν να δίνουν επιθετικές λύσεις και τον Ναν να αρχίζει να «ζεσταίνεται», ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά, χωρίς όμως να καταφέρει να «καθαρίσει» το παιχνίδι.

Η Ντουμπάι αντέδρασε και στην τέταρτη περίοδο με τον Μπέικον να παίρνει τη σκυτάλη στην επίθεση και να κρατά την ομάδα του κοντά στο σκορ, την ώρα που ο Καμπενγκέλε συνέχιζε να δημιουργεί προβλήματα με τα επιθετικά ριμπάουντ.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σημαντικούς πόντους από την περιφέρεια, ενώ ο Ναν ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελική ευθεία.

Με το σκορ οριακό, ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε καθοριστικά καλάθια, με αποκορύφωμα ένα δύσκολο τρίποντο από μεγάλη απόσταση που έδωσε «αέρα» στον Παναθηναϊκό λίγο πριν το τέλος, ενώ παρέμεινε ψύχραιμος και από τη γραμμή των βολών.

Οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμα στα τελευταία δευτερόλεπτα και έφτασαν σε μια πολύτιμη νίκη, διευρύνοντας το σερί τους και διατηρώντας τις ελπίδες τους για απευθείας είσοδο στην εξάδα.