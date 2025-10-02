Παναθηναϊκός: Γιατί παίζει σήμερα σε μισό ΟΑΚΑ

Oι εργασίες που γίνονται το τελευταίο διάστημα στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναβάθμιση και ανακαίνιση του μεγαλύτερου Σταδίου της χώρας, θα κρατήσουν κλειστές ορισμένες θύρες στο ματς του Παναθηναϊκού με την Go Ahead Eagles για τη φάση ομίλου του Europa League.

Στις εξέδρες του ΟΑΚΑ υπάρχουν τμήματα που έχουν επικαλυφθεί με προστατευτικά πανιά, στοιχείο που δείχνει ότι γίνονται παρεμβάσεις/επισκευές στο γήπεδο.

Πίσω από την μία εστία του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ και λίγο δεξιά, έχει τοποθετηθεί ένα κοντέινερ, το οποίο χρησιμοποιείται από τα συνεργεία που δουλεύουν στις εξέδρες.

Γερανός είναι επίσης εγκατεστημένος κοντά στο ύψος της μεσαίας γραμμής και μπροστά από τις εξέδρες που έχουν επικαλυφθεί με τα μεγάλα γκρι πανιά και αξιοποιείται για τις εργασίες συντήρησης του στεγάστρου.