Ώρες και κανάλια για τις ευρωπαϊκές «μάχες» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού απόψε

Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση της Ευρώπης, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς σε Europa και Conference League. Δείτε αναλυτικά τις ώρες, τα κανάλια και το πρόγραμμα της βραδιάς.

LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Γεμάτο είναι το αποψινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις ελληνικές ομάδες, καθώς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπαίνουν ξανά στη «μάχη» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Europa League. Λόγω καιρικών συνθηκών, το ματς θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 17:30 ώρα Ελλάδος, και θα μεταδοθεί από Cosmote Sport 3 HD και ΑΝΤ1.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην Opap Arena, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference League. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4 HD.

Αργότερα, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ, σε μια απαιτητική αναμέτρηση του Europa League, που θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5 HD.

Αναλυτικά το αποψινό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: 17:30, Cosmote Sport 3 HD, ANT1

ΑΕΚ – Αμπερντίν: 19:45, Cosmote Sport 4 HD

Λιλ – ΠΑΟΚ: 22:00, Cosmote Sport 5 HD

 
