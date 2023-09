Οπαδοί του Άγιαξ έσπασαν τις κεντρικές πύλες του γηπέδου- Διακόπηκε το ματς με τη Φέγενορντ

Διακόπηκε το ποδοσφαιρικό ντέρμπι Άγιαξ-Φέγενορντ στην Ολλανδία, όταν οπαδοί των γηπεδούχων έριξαν για πολλοστή φορά καπνογόνα μέσα στο γήπεδο, αντιδρώντας στην κακή εμφάνιση της ομάδας τους.

Η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την αρχή του αγώνα στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», με τον Άγιαξ να μένει από νωρίς πίσω στο σκορ, ενώ στο 37ο λεπτό το αποτέλεσμα ήταν 3-0 για τους φιλοξενούμενους.

Οι οπαδοί, που ήταν ήδη εκνευρισμένοι με τα τελευταία κακά αποτελέσματα του «Αίαντα», άρχισαν να πετούν αντικείμενα και καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να διακοπεί δύο φορές για λίγα λεπτά.

Στο 56ο λεπτό, όμως, η νέα ρίψη καπνογόνων στο γήπεδο έκανε τον διαιτητή να διακόψει ξανά τον αγώνα και να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου πως η διακοπή ήταν οριστική.

Η ένταση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί καθώς οργισμένοι οπαδοί του Άγιαξ άρχισαν να κάνουν «γυαλιά-καρφιά» το γήπεδο. Μάλιστα, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι οπαδοί έσπασαν τις κεντρικές πύλες στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», ενώ έφτασαν μέχρι και τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, με τους παίκτες του Άγιαξ να έχουν κλειστεί στα αποδυτήρια και να αρνούνται να βγουν αν δεν εκτονωθεί πρώτα η κατάσταση.

24.09.2023 Ajax Amsterdam - Feyenoord, match suspended