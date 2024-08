Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τελικός των 100μ. ήταν ο πιο γρήγορος στην ιστορία - Έτρεξαν όλοι κάτω από 10''

Ο πιο γρήγορος αγώνας σπριντ στην ιστορία ήταν ο τελικός των 100μ. των ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Το γεγονός δεν οφείλεται στις επιδόσεις των νικητών, αλλά και στους οκτώ αθλητές που συμμετείχαν στον τελικό των 100μ. των Ολυμπιακών Αγώνων: Όλοι τους έτρεξαν την απόσταση σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα.

HISTORIC 100m Final Olympic⚡️! For the first time in history, all finalists ran under 10 seconds. 🤯 - Finale Olympique du 100m HISTORIQUE ⚡️ ! Pour la première fois de l'histoire tous les finalistes sont descendus sous les 10 secondes 🤯 📸 #Paris2024 pic.twitter.com/apo5bHnUpT

Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου των αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό του Παρισιού είναι και το γεγονός πως ο χρυσός Ολυμπιονίκης χρειάστηκε να αναδειχθεί μετά από photo finish, καθώς τόσο ο Αμερικανός Νόα Λάιλς όσο και ο Τζαμαϊκανός Κινσέι Τόμπσον φάνηκε να τερμάτισαν μαζί. Πράγματι, μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου, χώρισαν τελικά τον πρώτο από τον δεύτερο. Όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ, χρειάστηκε τριπλάσιος χρόνος για να αναδειχθεί τελικά ο νικητής σε σχέση με τον χρόνο που χρειάστηκαν οι αθλητές για να διανύσουν την απόσταση...

Το χάλκινο μετάλλιο κέρδισε ο επίσης Αμερικανός Φρεντ Κέλι με 9,81 και ακολούθησαν:

Ακάνι Σιμπίνε (Ν. Αφρική) 9.82

Λαμόντ Τζέικομπς (Ιταλία) 9.85

Λετσίλε Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) 9.86

Κένεθ Μπεντάρεκ (ΗΠΑ) 9.88

Ομπλίκ Σεβίλ (Τζαμάικα) 9.91.

Κατά τη μετάδοση της κούρσας των 100 μέτρων, πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν πως ο νικητής ήταν ο Τόμπσον, καθώς εκείνος πέρασε πρώτος με το πόδι του τη γραμμή του τερματισμού. Ωστόσο, ο κανονισμός ορίζει πως ο χρόνος για κάθε σπρίντερ δεν σταματάει μόλις περάσει οποιοδήποτε μέρος του σώματος του από την τελική γραμμή, αλλά όταν περνάει ο κορμός του σώματός του. Ο Τζαμαϊκανός έβαλε πράγματι το πόδι του πρώτα, όμως ο Αμερικάνος στο τέλος έσκυψε το κεφάλι και έγειρε το σώμα του μπροστά, με αποτέλεσμα για 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου να αναδειχθεί αυτός ο γρηγορότερος αθλητής του κόσμου.

O Νόα Λάιλς, ο 27χρονος σπρίντερ, μετά τον θρίαμβό του, έκανε μια ανάρτηση θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα: «Έχω άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ADD (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας), άγχος και κατάθλιψη. Αλλά θα σου πω ότι αυτό που έχεις, δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις. Γιατί όχι εσύ;».

I have Asthma, allergies, dyslexia, ADD, anxiety, and Depression.

But I will tell you that what you have does not define what you can become.

Why Not You!