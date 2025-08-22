ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ: Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

Νίκης εντός για τον Παναθηναϊκό, ισοπαλία και ήττα εκτός έδρας για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ: Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
Φωτογραφίες: Eurokinissi
Τρεις ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου αγωνίστηκαν χθες σε ευρωπαϊκά ματς.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ και πήρε πολύτιμο προβάδισμα για το Europa League, η ΑΕΚ απέσπασε ισοπαλία στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηλε στην Κροατία από τη Ριέκα.

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ 2-1

Η Σαμσουνσπόρ άνοιξε το σκορ στο 51’ με κεφαλιά του Τόμασον, όμως οι «πράσινοι» απάντησαν: στο 66’ ο Κυριακόπουλος ισοφάρισε με σουτ και εννέα λεπτά αργότερα (75’) ο Πάλμερ-Μπράουν, με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Τετέ, έγραψε το 2-1. Το τριφύλλι κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος και πήρε μια «χρυσή» νίκη ενόψει της ρεβάνς στη Σαμψούντα την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1

Η Άντερλεχτ ξεκίνησε δυνατά και πίεσε την ΑΕΚ, καταφέρνοντας να προηγηθεί στο 20’ με σουτ του Ντόλμπεργκ. Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» ισορρόπησαν και στο 74’ ο Ελίασον ισοφάρισε. Η Ένωση, με κορυφαίο τον Στρακόσα, κράτησε το 1-1 ως το τέλος και απέκτησε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για μια θέση στους ομίλους του Conference League.

Ριέκα - ΠΑΟΚ 1-0

Στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα», η Ριέκα απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης επικρατώντας 1-0 του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε δοκάρι με τον Ιβανούσετς στο 20’, όμως στο 39’ ο Μέναλο με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει γκολ και καλείται πλέον να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της Τούμπας την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Η ομάδα που θα αποκλειστεί από το συγκεκριμένο ματς θα συνεχίσει στο Conference League.

 
 
 
