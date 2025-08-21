Αργεντινή: Βίαια επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου - 10 τραυματίες και 300 συλλήψεις

Με βία στιγματίστηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, καθώς εκτυλίχθηκαν σοκαριστικές σκηνές στο γήπεδο του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Ο αγώνας χρειάστηκε να διακοπεί στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ξεσπάσματος επεισοδίων μεταξύ οπαδών, προτού αποφασιστεί η ακύρωσή του.

Σύμφωνα με το TyC Sports, πολλοί οπαδοί μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, με αρκετούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ένας οπαδός εθεάθη να πέφτει από το πάνω διάζωμα της εξέδρας των φιλοξενούμενων.

Οι φίλαθλοι της Ιντεπεντιέντε έσπευσαν να αποδώσουν την ευθύνη στην έλλειψη αστυνομικής παρουσίας. Το TyC Sports μετέδωσε ότι η CONMEBOL, το διοικητικό όργανο του ποδοσφαίρου στη Νότια Αμερική, είχε διατάξει να μην υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις στην εξέδρα των φιλοξενούμενων, ώστε να μην προκληθούν «αναταραχές».

🤯 Shocking scenes in Argentina last night:



Around 100 Independiente fans attacked just 10 Universidad de Chile fans during a CONMEBOL Sudamericana game



According to reports at least 1 fan has died in the clashes 😢pic.twitter.com/CyXCBPzbzM — Total Football (@TotalFootbol) August 21, 2025

Η CONMEBOL ανακοίνωσε ότι ο αγώνας ακυρώνεται και δεν θα επαναληφθεί, με την τελική απόφαση για την εξέλιξή του να λαμβάνεται αργότερα από το πειθαρχικό όργανο της ομοσπονδίας.

Περίπου μία ώρα μετά το παιχνίδι, περισσότεροι από 300 οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε είχαν συλληφθεί, σύμφωνα με το TyC Sports.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν από το πρώτο ημίχρονο, όταν οι φίλοι της Ουνιβερσιδάδ πετούσαν αντικείμενα στους γηπεδούχους που κάθονταν ακριβώς από κάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις στο 49ο λεπτό, ο διαιτητής Γκουστάβο Τεχέρα αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι.

Avvertenza: immagini forti.



Ieri durante Independiente-Universidad de Chile si è assistito a incidenti tra i più gravi in uno stadio mai registrati in video.



Prima i bengala sparati dai cileni sui settori, poi la rivoltante caccia all’uomo argentina pic.twitter.com/6DeG1wJWcZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 21, 2025

Η «barra brava» της Ιντεπεντιέντε, η οργανωμένη ομάδα οπαδών που φημίζεται για τη βίαιη συμπεριφορά της, κινήθηκε προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων για να επιτεθεί στους εναπομείναντες φίλους της Ουνιβερσιδάδ. Εικόνες έδειχναν Αργεντινούς οπαδούς να χτυπούν Χιλιανούς για αρκετά λεπτά.

Οπαδοί της Ιντεπεντιέντε υποστήριξαν ότι οι φίλαθλοι της Ουνιβερσιδάδ πετούσαν καθίσματα, τσιμέντα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, χωρίς κανέναν φραγμό. Οπαδοί εθεάθησαν να βγαίνουν από το γήπεδο αιμόφυρτοι και κάποιοι χωρίς ρούχα. Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν σε γενικευμένη σύρραξη, με οπαδούς και αστυνομικούς να έρχονται αντιμέτωποι, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο χάος.

🇦🇷🇨🇱 Imágenes de la batalla campal entre los aficionados de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile mientras ambos equipos disputaban un partido de la Copa Sudamericana en Avellaneda, Argentina. pic.twitter.com/1ynACyddva — Retweety News (@YurmanGon) August 21, 2025

Οι υπεύθυνοι του σταδίου ζήτησαν από τους Χιλιανούς να σταματήσουν να πετούν αντικείμενα, ενώ οι οπαδοί της Ιντεπεντιέντε εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Η ασφάλεια κάλεσε τους φιλοξενούμενους να αποχωρήσουν από τις εξέδρες ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια που θα οδηγούσαν στη διακοπή του αγώνα, όμως όταν οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να συγκρουστούν με τους Χιλιανούς, η κατάσταση ξέφυγε.

Φωτιές άναψαν στις εξέδρες, ενώ καταστράφηκε και το πούλμαν της Ουνιβερσιδάδ, σύμφωνα με το TyC Sports. Οικογένειες τράπηκαν σε φυγή, αλλά παραμένει άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών από τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Με πληροφορίες από CBS Sports