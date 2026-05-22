Ράφα Μπενίτεθ: Λύθηκε η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ οριστικοποίησε το «διαζύγιό» του με τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (22/5) τη λύση της συνεργασίας τους με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, Ράφα Μπενίτεθ και Παναθηναϊκός βρίσκονταν σε συζητήσεις εδώ και μέρες για να βρεθεί η «χρυσή τομή» στη λύση του συμβολαίου που είχε με τους «πράσινους» έως το καλοκαίρι του 2027 (με οψιόν για συν ένα) και εντέλει υπήρξε συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, με τον Μπενίτεθ να παίρνει ως αποζημίωση ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 5,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».

Thank you for everything Mister ☘️



Best of luck in your future.#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/73biifacHt — Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 22, 2026

Ράφα Μπενίτεθ: Η πορεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο του 2025, με την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του να γίνεται στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο Ισπανός τεχνικός διαδέχθηκε τον Γιάννη Κόντη και υπέγραψε συμβόλαιο με στόχο να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και να βελτιώσει την ευρωπαϊκή του εικόνα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1960 στη Μαδρίτη και θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους Ευρωπαίους προπονητές των τελευταίων δεκαετιών. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια εργάστηκε σε ομάδες όπως η Βαλένθια, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Τσέλσι, η Νάπολι, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Έβερτον.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του ήρθε το 2005, όταν κατέκτησε το Champions League το 2005 με τη Λίβερπουλ απέναντι στη Μίλαν, στον ιστορικό τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

