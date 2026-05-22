Final Four 2026: Στο ΟΑΚΑ οι πρώτοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (18:00) τη Φενέρμπαχτσε στο περιθώριο του Α' Ημιτελικού του Final Four της EuroLeague, με τους πρώτους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» να καταφτάνουν στο ΟΑΚΑ.

Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι υπολογίζονται ότι θα ξεπεράσουν τους 9.000, συγκεντρώθηκαν στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Φάληρο» και, με ειδικά δρομολόγια, έφτασαν στο Telekom Center όπου θα πραγματοποιηθεί -αυτό το τριήμερο- το Final Four της EuroLeague.

Εντός και εκτός του ΟΑΚΑ, όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον από τις πρώτες εικόνες, άρχισαν να συγκεντρώνονται και οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός απόψε, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο απρόοπτο.

Οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα στο ΟΑΚΑ / Φωτ.: Eurokinissi

Οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενέρ έξω από το ΟΑΚΑ. Φωτ.: Eurokinissi

Συγκεντρωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έξω από το ΟΑΚΑ / Φωτ.: Eurokinissi

Οπαδοί του Ολυμπιακού έξω από το ΟΑΚΑ / Φωτ.: Eurokinissi

Final Four 2026: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα της Τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Οπαδοί του Ολυμπιακού μπαίνουν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε / Φωτ.: Eurokinissi

Έλεγχοι έξω από το ΟΑΚΑ / Φωτ.: Eurokinissi

Οπαδός του Ολυμπιακού φωτογραφίζεται με αντίστοιχους της Φενέρ / Φωτ.: Eurokinissi

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.

Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Δημήτρη Παπαγεωργίου,« στόχος μας είναι η Αθήνα να είναι λειτουργική και θα είναι λειτουργική. Όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Αθήνας αλλά και φυσικά για τις απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης».

Τέλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής τόνισε ότι :«η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η σημαντική αυτή διεθνής αθλητική διοργάνωση να διεξαχθεί σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τάξης και ομαλότητας, διασφαλίζοντας την προστασία των αθλητών, των φιλάθλων και του συνόλου των πολιτών».