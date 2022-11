Ο Τσιτσιπάς πέταξε το μπαλάκι προς τους γονείς του- Αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του ATP Finals, έπειτα από ήττα από τον Αντρέι Ρούμπλεφ, σε ένα ματς κατά τη διάρκεια του οποίου έχασε την ψυχραιμία του.

Στο τρίτο σετ της αναμέτρησής του με τον Ρώσο, ο Έλληνας τενίστας φάνηκε να χάνει τη συγκέντρωσή του. Οι γονείς του Τσιτσιπά φώναζαν στον 24χρονο οδηγίες και εκείνος πέταξε ένα μπαλάκι προς το σημείο όπου κάθονταν όλα τα μέλη της ομάδας του.

When there's too much chat 😬#NittoATPFinals pic.twitter.com/MW6e4MFGNB