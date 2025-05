Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Φενέρ στο Final Four

Το ταξίδι του Παναθηναϊκού στο Final Four του Άμπου Ντάμπι δεν είχε τον επιθυμητό προορισμό, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε με σκορ 82 - 76 στον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague 2025 και έμεινε εκτός του μεγάλου τελικού.

Σε μια βραδιά που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και έντονη πράσινη παρουσία στις εξέδρες της Etihad Arena, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να επιβληθούν ποτέ στο παρκέ. Η Φενέρ, στηριζόμενη στις προσωπικές εμπνεύσεις του Ντέβον Χολ, του Έρικ ΜακΚόλουμ και τις καθοριστικές επεμβάσεις του Μέλι, είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και άντεξε στις επιμέρους εκρήξεις του Παναθηναϊκού.

Η ελληνική ομάδα πάλεψε με ό,τι είχε, επέστρεψε αρκετές φορές από διψήφιες διαφορές και μείωσε στους τέσσερις με μεγάλο τρίποντο του Όσμαν στα δύο λεπτά πριν το τέλος (70-66), αλλά η αποβολή του Κέντρικ Ναν με πέντε φάουλ νωρίτερα είχε αποδιοργανώσει το πλάνο του Αταμάν. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 19 πόντους, ωστόσο δεν μπόρεσε να βοηθήσει στα κρίσιμα τελευταία λεπτά.

Nunn putting Panathinaikos within 2 possessions of Fenerbahçe at the half with this buzzer beater😤#MotorolaMagicMoments I @Motorola_Saudi pic.twitter.com/o5Knk4EuGQ