Live Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός: 38-35 (Γ' περίοδος)

O Παναθηναϊκός διεκδικεί τη θέση του στον τελικό, κόντρα στην τουρκική Φενέρμπαχτσε, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήταν ένα κάρφωμα του Οσμάν, στο οποίο η τουρκική ομάδα απάντησε με τρίποντο, για να ακολουθήσει ένα ακόμη τρίποντο του Παναθηναϊκού.

. @cediosman startin' early 🏃‍♂️ The Steal and SLAM! #F4GLORY I #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/LZDTWZVNXq

Facebook Twitter Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Φωτογραφία: Eurokinissi

Τρία λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ματίας Λεσόρ μπήκε στον αγώνα, ενώ η πρώτη περίοδος έληξε με σκορ 22-14 υπέρ της Φενέρμπαχτσε. Στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ με 38-33.

Nunn putting Panathinaikos within 2 possessions of Fenerbahçe at the half with this buzzer beater😤#MotorolaMagicMoments I @Motorola_Saudi pic.twitter.com/o5Knk4EuGQ