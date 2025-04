Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει στη Λίβερπουλ και μετά το 2025 – Υπέγραψε νέο συμβόλαιο

Την είδηση που περίμεναν με ανυπομονησία οι φίλοι της Λίβερπουλ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (11/4) η διοίκηση των «Ρεντς»: ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στο “Άνφιλντ” και μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 2024-25, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης.

Ο 31χρονος Αιγύπτιος σούπερ σταρ, που διανύει φέτος την όγδοη σεζόν του με τη φανέλα της Λίβερπουλ, πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή χρονιά, μετρώντας 32 γκολ και 22 ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τα 27 γκολ να έχουν σημειωθεί στην Premier League. Οι επιδόσεις του τον καθιστούν κομβικό ηγέτη στην πορεία της ομάδας για την κατάκτηση του τίτλου.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, ο Σαλάχ μίλησε με ενθουσιασμό για τη νέα συμφωνία και για τη συνέχεια της παρουσίας του στη Λίβερπουλ: «Φυσικά και είμαι ενθουσιασμένος. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα τώρα, όπως είχαμε και στο παρελθόν. Υπέγραψα γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε κι άλλα τρόπαια και γιατί απολαμβάνω το ποδόσφαιρό μου εδώ».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του σύνδεση με τον σύλλογο και την πόλη: «Έχω ζήσει τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου εδώ. Είμαι ήδη οκτώ χρόνια στη Λίβερπουλ και ελπίζω να γίνουν δέκα. Απολαμβάνω τη ζωή μου εδώ και είμαι ευτυχισμένος».

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴