Ο Γιουσέιν Μπολτ ισχυρίζεται πως θα είχε καταρρίψει το προσωπικό ρεκόρ των 100μ. εάν φορούσε «super spikes»

Ο Γιουσέιν Μπολτ ισχυρίζεται ότι θα είχε καταρρίψει το μακροχρόνιο παγκόσμιο ρεκόρ του στα 100 μέτρα αν είχε τρέξει με τα «super spikes» με ανθρακονήματα που φορούν οι σημερινοί σπρίντερ.

Ο Τζαμαϊκανός θρύλος του σπριντ, που κατέκτησε οκτώ χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια πριν αποσυρθεί το 2017, παραμένει ο ταχύτερος άνθρωπος όλων των εποχών στα 100 μέτρα, με χρόνο 9,58 δευτερόλεπτα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου το 2009.

Το ρεκόρ αυτό διατηρείται εδώ και 16 χρόνια, με τις πλησιέστερες επιδόσεις να προέρχονται από τον Αμερικανό Tyson Gay και τον Τζαμαϊκανό Yohan Blake, οι οποίοι τερμάτισαν την απόσταση σε 9,69 δευτερόλεπτα το 2009 και το 2012, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με έρευνα της αθλητικής εταιρείας Puma, ο Μπολτ, στα 39 του σήμερα, θα είχε τρέξει τα 100 μέτρα σε 9,42 δευτερόλεπτα αν φορούσε τα παπούτσια που έχουν στη διάθεσή τους οι αθλητές σήμερα.

Ερωτηθείς για τα ευρήματα αυτά σε εκδήλωση της Puma, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, ο Μπολτ δήλωσε την Πέμπτη: «Συμφωνώ απόλυτα».

Και συνέχισε: «Κάποια που συνέχισε μετά την αποχώρησή μου ήταν η Shelly-Ann Fraser-Pryce και είδα τι έκανε – έγινε ταχύτερη με τα spikes. Πιθανότατα θα έτρεχα πολύ πιο γρήγορα αν είχα συνεχίσει και αν ήξερα ότι τα spikes θα έφταναν σε αυτό το επίπεδο, ίσως να το είχα κάνει, γιατί θα ήταν σπουδαίο να ανταγωνίζομαι σε αυτό το επίπεδο και να τρέχω με τέτοιες ταχύτητες».

Ο συμπατριώτης του Μπολτ, Kishane Thompson, έτρεξε τα 100 μέτρα σε 9,75 δευτερόλεπτα στο πρωτάθλημα της Τζαμάικα τον Ιούνιο – ο ταχύτερος χρόνος οποιουδήποτε τα τελευταία 10 χρόνια.

Ωστόσο, ο Μπολτ είπε ότι δεν ανησυχεί πως κάποιος θα σπάσει σύντομα το ρεκόρ του.

Όπως ανέφερε: «Πιστεύω ότι υπάρχει το ταλέντο και αυτοί που ανεβαίνουν θα τα πάνε καλά, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ».

Το Τόκιο θα είναι η πρώτη μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση στίβου στην οποία θα παραστεί ο Bolt μετά τον αποχαιρετισμό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Λονδίνο το 2017.

