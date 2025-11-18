Στον Ανδρέα Τετέι το βραβείο Player Activism: Γίνεται ο πρώτος Έλληνας που τιμάται με αυτή τη διάκριση

Ο Ανδρέας Τετέι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού.

Ο 24χρονος έλαβε το βραβείο Player Activism από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών, ως υποψήφιος εκ μέρους του ΠΣΑΠΠ και πρεσβευτής κατά του ρατσισμού του ελληνικού Συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO, απονέμονται τα Merit Awards σε ποδοσφαιριστές-μέλη των συμμετεχόντων Συνδέσμων. Ο θεσμός τιμά παίκτες από όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους με στόχο μια θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε, ότι ο Ανδρέας Τετέι είναι ο φετινός νικητής του Player Activism Award.

«Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του», δήλωσε ο ποδοσφαιριστής.

Όσο για το εάν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, σχολίασε: «Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα».

Τέλος, αναφερόμενος στο βραβείο, ο Ανδρέας Τετέι, είπε: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθώς και τον ΠΣΑΠΠ που έστειλε την ιστορία μου και τη μοιράστηκε. Αυτό το βραβείο πάει και για τον ΠΣΑΠΠ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση».

Andreas Tetteh has been awarded the 2025 FIFPRO Merit Award for Player Activism 🏆



The @PSAPP1976 ambassador leads anti-racism education in schools and campaigns for inclusion and respect across Greek football.#MeritAwards | #FIFPROGA25 pic.twitter.com/mdONPsWTcd — FIFPRO (@FIFPRO) November 18, 2025