ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Ανδρέας Τετέι: Το μήνυμα της ΠΑΕ Κηφισιάς για το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδος

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο στο 43ο λεπτό του εν εξελίξει αγώνα με την Σκωτία στη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ανδρέας Τετέι: Το μήνυμα της ΠΑΕ Κηφισιάς για το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδος Facebook Twitter
Ο Ανδρέας Τετέι με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος/Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη κλήση του στην Εθνική Ελλάδoς από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Ανδρέας Τετέι πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) και το επίσημο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» ομάδα.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο στο 43ο λεπτό του εν εξελίξει αγώνα με την Σκωτία στη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Στο ημίχρονο του αγώνα της Ελλάδας, η ΠΑΕ Κηφισιά έκανε ανάρτηση στις σελίδες της στα social media για την πρώτη συμμετοχή του 24χρονου επιθετικού με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, γράφοντας δίπλα στη φωτογραφία του: «Ένα παιδικό όνειρο εκπληρώθηκε. Πρώτη συμμετοχή με την Ελλάδα! Ατελείωτη περηφάνια».

Να σημειωθεί πως το σκορ - μέχρι αυτήν την ώρα - στον αγώνα Ελλάδα-Σκωτία είναι 3-2. 

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρέας Τετέι: «Πονάει πολύ το να σε αποκαλούν “μαϊμού” στο γήπεδο»

Οι Άλλοι / Ανδρέας Τετέι: «Πονάει πολύ το να σε αποκαλούν “μαϊμού” στο γήπεδο»

Ο παίκτης της Κηφισιάς θυμάται την καθημερινότητά του στη Φωκίωνος Νέγρη, εξηγεί γιατί μπήκε στο ποδόσφαιρο και περιγράφει την εμπειρία του από τον ρατσισμό που επικρατεί στα γήπεδα.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 