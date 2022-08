Ντρισμπιώτη: «Δεν έτρεχα μόνη μου σήμερα»- Τα δάκρυα στην απονομή του 2ου χρυσού και η μπύρα

Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγα 24ωρα, δάκρυα χαράς κύλησαν στο πρόσωπο της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, την ώρα που στεκόταν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ακούγοντας τον εθνικό ύμνο. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε αναδειχθεί για δεύτερη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Αν και μετά τον θρίαμβο στα 35 χλμ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Μόναχο η ίδια και ο προπονητής της, Ναπολέων Κεφαλόπουλος, είχαν κάποιες αμφιβολίες για το εάν θα μετείχε και στα 20 χλμ. βάδην, τελικά το αποφάσισαν. Και η 38χρονη αθλήτρια από την Καρδίτσα έγραψε ιστορία, κατακτώντας και δεύτερο χρυσό μετάλλιο.

«Ήξερα ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Ζήτησα από τον προπονητή μου να μπω στα 20 χλμ. βάδην γιατί πίστευα σε μια γρήγορη κούρσα», δήλωσε στην ΕΡΤ η Ντρισμπιώτη, που με 1.29.03 βελτίωσε το ατομικό ρεκόρ της. «Θα μπορούσα να είχα κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ, εάν είχα καταλάβει πόσο κοντά ήμουν, απείχα μόνο πέντε δευτερόλεπτα», συμπλήρωσε η πρώτη αθλήτρια της Ελλάδας που κατακτά δύο χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Η Ντρισμπιώτη παραδέχθηκε ότι δεν περίμενε να ανέβει ξανά στο βάθρο. «Ο προπονητής μου με ρώτησε τι θέλω, του είπα ότι αισθάνομαι πως έχω επανέλθει, σίγουρα όχι στο 100%. Αλλά δεν πίστευα ότι θα ήμουν στα μετάλλια», δήλωσε. Η ίδια περίμενε ότι θα τερματίσει στην πρώτη δεκάδα. Ένα τέτοιο πλασάρισμα σε δεύτερο αγώνισμα, μέσα σε τέσσερις ημέρες, «θα ήταν ό,τι είχα ονειρευτεί», εξομολογήθηκε.

«Κέρδισε η ψυχή της»

Όμως, εξήγησε ότι έκανε κούρσα με σταθερό ρυθμό, έδειξε υπομονή και έκανε την επίθεσή της στο τέλος. «Ήταν όλη η ομάδα εδώ, είχα μεγάλη στήριξη. Τους είχα ανάγκη», συμπλήρωσε αναφερόμενη στην παρουσία των μελών της ελληνικής αποστολής.

«Μετά από τον πρώτο αγώνα φάνηκε ότι δεν τα είχε δώσει όλα», σημείωσε ο προπονητής της, Ναπολέων Κεφαλόπουλος. «Το χρυσό σχεδόν το είχαμε αποκλείσει, αλλά δεν το είχε αποκλείσει η Αντιγόνη και έκανε αυτό που έκανε», πρόσθεσε. «Κέρδισε η ψυχή της και όχι το κορμί της. Συμβαίνουν αυτά, αλλά σπάνια. Και είναι σπάνια περίπτωση η Αντιγόνη», τόνισε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του.

