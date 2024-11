Μπαρτσελόνα: Δέκα ράμματα στο πρόσωπο για τον 17χρονο Κουμπάρσι - «Είμαι καλά»

Δέκα ράμματα στο πρόσωπο χρειάστηκε ο 17χρονος Πάου Κουμπάρσι της Μπαρτσελόνα, που τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Ο 17χρονος αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Πάου Κουμπάρσι, χρειάστηκε 10 ράμματα αφού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, για το Champions League, που έληξε με νίκη των Καταλανών και σκορ 5-2.

Ο Κουμπάρσι, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του για την Μπαρτσελόνα στα 16 του, αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, αφού τραυματίστηκε από τα καρφιά του παπουτσιού του Ούρος Σπάγιτς ενώ προσπαθούσε να διώξει σε κόρνερ.

