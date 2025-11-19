Μουντιάλ 2026: Αυτές οι ομάδες έχουν προκριθεί στην τελική φάση

Παναμάς, Αϊτή και Κουρασάο- μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών στη ζώνη της Concacaf (Βόρεια, κεντρική Αμερική και Καραϊβική)- πήραν απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 48 ομάδες και μέχρι τώρα έχουν προκριθεί 42 που είναι οι εξής:

Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Σκωτία, Αυστρία

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

CONCACAF: Αϊτή, Κουρασάο, Παναμάς.

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

UEFA: 16 απευθείας θέσεις

Μουντιάλ 2026: Πότε η κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026 θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για Κουρασάο

Υπενθυμίζεται πως ολοκληρώθηκε ο 3ος γύρος της προκριματικής φάσης σε Κεντρική, Βόρεια Αμερική και Καραϊβική ((CONCACAF) και τρεις εθνικές ομάδες προκρίθηκαν στα τελικά του Μουντιάλ.

Πρόκειται για τις ομάδες της Αϊτής, του Παναμά και του Κουρασάο, που τερμάτισαν στην πρώτη θέση των ομίλων τους.

Το Κουρασάο έμεινε στο 0-0 με την Τζαμάικα, αλλά ο βαθμός της ισοπαλίας ήταν αρκετός για να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά και να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της συμμετοχής του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Η Αϊτή πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1974, όμως ο Φραντζί Πιερό έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 32ο λεπτό λόγω τραυματισμού προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ΑΕΚ.

Νίκησε με 2-0 τη Νικαράγουα και πήρε την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Τέλος, ο Παναμάς νίκησε με 3-0 το Ελ Σαλβαδόρ και τερμάτισε πρώτο στον 1ο όμιλο, παίρνοντας το εισιτήριο για το Μουντιάλ, καθώς το Κουρασάο δεν μπόρεσε να νικήσει την αδιάφορη Γουατεμάλα (0-0) και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελλο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Κριστιάνο Ρονάλντο: Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο της καριέρας μου